ケンカ中、女性をさらに怒らせる彼氏の態度９パターン
交際中は、ケンカになってしまうこともよくあるもの。しかし、一歩間違えるとますます女性の怒りスイッチを入れてしまうこともあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「ケンカ中、女性をさらに怒らせる彼氏の態度」を紹介します。
【１】「嫌いになっちゃった？」と涙目で許してもらおうとする
「男がやってもキモいだけなのに、なぜか許してもらえると思っている」（２０代女性）と、可愛さをアピールして彼女の機嫌をとろうとする姿に、呆れている女性もいるようです。うるうるとした目でみつめるのが武器になるのは、女性だけの特権といえそうです。
【２】「何すれば許してくれる？」としつこく問い詰めてくる
「自分で考えろと思う」（１０代女性）と、許してもらおうと下手に出る男性を見て、余計に怒りが込み上げてくる女性もいるようです。彼女に解決策を問うのではなく、「ちょっと２、３日考えさせて」といったん宿題にしたほうが頭を冷やせるかもしれません。
【３】「前はこう言ってただろ」と、昔のケンカをわざわざ掘り起こす
「本来の話と関係ないことまで引っ張り出さないでほしい。ネチッこい男は最悪」（２０代女性）と、過去の話を引き合いに出す男性にいら立ちを覚える女性もいるようです。昔のケンカの記憶を残していてもお互いマイナスになるだけなので、早めに忘れたほうがよさそうです。
【４】議論中にもかかわらず、友達からの電話に平気で出る
「『こっちは真剣に話してるのに、何様！？』と思う」（２０代女性）と、緊迫した場の空気を読まず勝手な行動に出る男性に、人間性を疑うという女性もいるようです。逆に自分に電話がかかってきても「後でいい」と毅然とした態度をとれば、真剣味が伝わるかもしれません。
【５】「俺が全部悪いんだよな」と、上辺だけ反省の言葉を述べる
「本心ではそう思ってないのが見え見え。話し合いの意味がない」（２０代女性）と、適当な言葉で片付けられることに対し、多くの女性が不信感を抱くようです。反省の言葉を伝えるならきちんと話し合いを経てからでないと裏目に出ることを覚えておきましょう。
【６】「それは明らかに間違ってる。なぜなら…」など、理論攻めで説教される
「ケンカの内容より、言い方そのものが気に食わない」（３０代女性）と、揚げ足取りのように対抗されると、ますますケンカを売られた気分になる女性もいるようです。たとえ自分では正論だと思っていても、女性の意見に耳を傾けない「僕の意見は間違っていない」という態度は関係を悪化させるだけと思ったほうがいいでしょう。
【７】「はいはい、わかったから」と馬鹿にした態度でなだめられる
「半笑いで言われたときは、ただただムカついた」（３０代女性）と、あたかも自分の方が精神的に余裕があるような素振りを見せられ、怒りが増したという女性もいるようです。彼女よりだいぶ年上ならまだしも、無理して大人ぶるのはやめておいたほうがよさそうです。
【８】最後まで話を聞かずに、とりあえず「ごめん」を連呼する
「とりあえず謝ってその場をやりすごそうとしていることに腹が立つ」（２０代女性）と、気持ちのこもっていない謝罪の言葉にイラッとする女性も多いようです。ただ謝ればいいのではなく、どこをどう反省して謝っているのかきちんと言葉でフォローするのも大切でしょう。
【９】「もういい」と、話をすることを断固拒否され無言になる
「口をきいてくれないと解決のしようがない」（１０代女性）と、一方的に話をシャットアウトされることに多くの女性が怒りを抱いているようです。女性に対し無視を貫くと、「話し合いから逃げている」と思われる可能性もあるので、黙り込むのは避けましょう。
ほかに「ケンカ中、女性をさらに怒らせる彼氏の態度」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
