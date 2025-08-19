【フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲】 2026年1月 発売予定 価格：7,480円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」を2026年1月に発売する。価格は7,480円。

本商品は稲田航氏デザインによるフレームアームズ「輝鎚・甲」を、どぅーゆー氏が美少女化したもの。「輝鎚・甲」の重装甲をイメージしたむっちりプロポーションとなっている。

胸部にボールジョイントが内蔵され、左右それぞれのフレキシブルな動く。パンツ部分に前後回転軸を用意し、前屈後屈可動をサポート。塗装済みの顔パーツは「通常顔」「ざーこ笑顔」「おりゃー顔」の3種が付属する。

前髪パーツはヘッドギアの有り無しが交換可能で、メカなしの前髪にする事ができる。前腕部と腰部アーマーに補助ユニットのサブ・アームが接地され、使用することで大型の武器を保持することが可能。

脚部に高速移動用のローラーユニット、腰部にブースター２基を擁する大型スカートアーマーを装備。大型シールドは、一つ一つが着脱可能。グリップを付けることで、機動性を重視した「小型シールド」としても機能するように設計されている。シールドは足裏に接続してカンジキのように使用可能。柔らかい足場での歩行をサポート。

コトブキヤショップならびにコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると限定特典「特別カラー髪パーツ」が付属する。

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。