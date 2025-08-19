SUPER EIGHT安田章大『TALK TO NEIGHBORS』出演へ 写真集、病気、唐十郎作品との出会いなど語る
J-WAVEで毎週月曜から木曜午後1時から放送中の番組『TALK TO NEIGHBORS』（25日〜28日放送）では、昨年デビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTの安田章大が登場する。
【画像】安田章大が出演するJ-WAVE『TALK TO NEIGHBORS』番組ロゴ
番組は、ナビゲーターのクリス智子が“今、会いたい人・声を聞きたい人”を招き、30分にわたってじっくり語り合うトーク番組。
今回の放送では、安田が約5年ぶりに発売する写真集『DOWN TO EARTH』に込めた思い、病気を経て生死と向き合った日々、そして、これまでの人生を疑うような体験だったという唐十郎作品との出会いについても語る。
