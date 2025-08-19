有村架純の姉・有村藍里、笑顔まぶしい純白のドレス姿を披露 35歳の誕生日報告に「いよいよウエディングかと…」「こんな綺麗な35歳何処にも居ない」
俳優・有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里が18日、自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレスのような純白のドレスを身にまとったショットを添え、35歳の誕生日を報告した。
【写真】「いよいよウエディングかと…」純白のドレス姿を披露した有村藍里
藍里は「35歳になりました。お祝いのメッセージありがとうございます 笑顔溢れる1年にします！」と感謝をつづり、笑顔がまぶしいドレス姿の写真をアップした。
この投稿にファンからは「いや〜もうマジ可愛いです、おめでとうございます」「こんな綺麗な35歳何処にも居ない」「写真を見ていよいよウエディングかと思い、心臓が止まるところでした」「わぁ 美し可愛いです」「歳を取るごとに綺麗に成って行きますね」などの声や、誕生日を祝福するコメントが多数届いている。
