二宮和也、変わらない“柔和”な笑顔で表紙に登場 『8番出口』地下通路で“迷う男”への思い
嵐の二宮和也が25日発売の『スカパー！TVガイドBS+CS2025年9月号』（東京ニュース通信社）の表紙に登場する。
【全身ショット】豪快な投球フォームを見せた二宮和也
迷い込んだ地下通路の出口へー向にたどり着けない“迷う男”を演じた二宮。演者としてだけでなく脚本協力としても携わった主演映画『8番出口』への思いを語る。
また、9月4日に開幕する『ブロードウェイ・バウンド』で主人公のユージンを演じる佐藤勝利のインタビューもお届け。作品への思いから舞台の魅力まで、たっぷりと語ってもらった。そのほか、劇場だけではなく、自宅でもその魅力を体感できる注目の舞台作品も紹介する。
さらに、吉岡秀隆、浅香唯、倉悠貴のインタビューをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、女子プロレスのスターダム、クリント・イーストウッドの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集を展開する。
