ユージ、「オーダーから2年待ち」の“愛車”の存在明かす「いつ来るかわからない」 ベースは約35年前の日産“名車”
4児の父でタレントのユージ（37）が、19日までに自身のYouTubeを更新。視聴者から寄せられた質問に回答し、現在の“愛車”を紹介した。
【写真あり】ユージ「オーダーから2年待ち」の“愛車”の全ぼう（2023年時）
「車、バイクがお好きだと思いますが、全部で何台持ってるんですか？」という質問に、ユージは「車は今は2台。バイクも2台。で、未来の話をすると車がもう1台。バイクがもう1台」と明かした。
ユージは「現在オーダーしている車がありまして、それがまだ来ていない」といい、テロップで「GARAGE ACTIVE R32GT-R」と表示。「オーダーは2年前だけど、いつ来るかはわからない」と伝えた。同車は現在、旧車人気の高まりから価格が高騰している日産『スカイライン GT-R』（BNR32）をベースに、GTRのプロショップに制作をオーダーしたものとなっている。
続けて、「現状は、ゲレンデ（メルセデス・ベンツGクラス）です。『G63 AMG』と（ランドローバー）『ディフェンダー』。車はこの2つですね。バイクが、ホンダ『FTR223』と、カワサキの『Z1000 Mk.II』」と4台の愛車を紹介。さらに、バイクについてはもう1台制作してもらっていることを明かした。
