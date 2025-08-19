2歳娘が欲しがった「恐竜バスボール」→お風呂に持ち込んだら急に…2千人がほっこりしたエピソード【ママリ】

「これ、きょうりゅう でてくる？」と入浴拒否

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美(@asagamatakuru__)さんの投稿した、お子さんとのほっこりエピソードです。子どもたちが小さいうちは特に、純粋でかわいい言動に癒されますね。2歳の娘が欲しがった恐竜バスボールを「お風呂でしようね」と、サメ美さんは話していたそう。ところがいざ入ろうとすると娘さんは入浴拒否をし…？

子どもたちが小さいうちは特に、純粋でかわいい言動に癒されますね。物語上のことを信じたり、小さなことにも「すご～い！」と驚いたり、一緒にいると元気をもらえます。





投稿者・サメ美(@asagamatakuru__)さんは、2歳の次女が欲しがった恐竜バスボールを用意し「お風呂でしようね」と話していたそう。ところがいざ入ろうとすると娘さんは入浴拒否をし…？そのかわいらしい理由に長女と2人、目を合わせて笑いあいました。

2歳がとてつもなく欲しがった恐竜のバスボール。「お風呂で、しようね」と話していざ長女と私と2歳で入ろうとすると「これ、きょうりゅう でてくる？こわい？うごかない？ここ（おてて指差しながら）かまないの？2歳たん おふろはいらない」と入浴拒否をしてるの可愛すぎて長女と目を合わせて笑った。

「これ、きょうりゅう でてくる？こわい？うごかない？かまないの？」と、どうやら本物の恐竜が出てきてしまうと思ったようです。きっとパッケージには本物のような恐竜が描かれていたのでしょう、小さなお子さんには怖いですよね。今だからこその反応が微笑ましいです。



この投稿には「かわちい💕」「およおおおお～😭❤️‍🔥」と次女の反応にほっこりした方からのコメントも寄せられていました。その後「絶対怖くないから大丈夫だから」とサメ美さんが洗面器で孵化させ「ちーっちゃい！こわくなかった！」と、次女も最終的には楽しめたようです。



バスボールは今でこそ身近なものとなっていますが、子どもたちがお風呂で楽しめるように中におもちゃを入れる、というアイデアはすごいですね…！お子さんの純粋な反応に温かい気持ちになった、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）