Edifier「S300」ホワイト

Edifierは、LDACにも対応したBluetoothスピーカー「S300」を発売した。価格は45,980円だが、8月19日に編集部が確認したところ、直販サイトで配布されている割引クーポンコードを使うと35,184円で購入できる。カラーはブラウン、ブラック、ホワイト。

ブラック

ブラウン

5.5インチアルミ振動板ウーファー×1基と、1.25インチチタンドームツイーター×2基を搭載。筐体はMDF。定格出力は50W + 15W×2の計80W。Class DのTIデジタルアンプを採用する。再生周波数帯域は48Hz～40kHz。

Bluetooth V5.4に対応し、コーデックはSBC、LDACに対応。AirPlayにも対応する。5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fi対応で、複数台を連携させてマルチルーム再生も可能。

USB-C、USB-A、3.5mmの入力も搭載。最大96kHz/24bitのデジタル信号処理に対応する。

リモコンが付属するほか、アプリも用意する。外形寸法は351×231×204mm(幅×奥行×高さ)、重量は約6.23kg。