タレントの優木瑛美さんが自身の公式Xを更新。

離婚したことを発表しました。



【写真を見る】【 優木瑛美 】 離婚を報告 「私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」 離婚理由は「伏せさせていただきます」



優木さんは、「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます。」と投稿。



続けて、「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます。」と離婚理由については明かしませんでした。







優木さんは、「１つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！たくさんの方にお祝いの言葉や応援していただいておりましたので、このような場でのご報告で大変失礼ではございますがお伝えさせていただきました。」と投稿。





最後に、優木さんは「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！こんな私ですが、今後とも応援の程どうかよろしくお願いいたします」とコメントし投稿を締めくくりました。







優木さんは自身の公式Xで2023年5月に結婚。2023年11月に長女を出産したことを報告しています。







【 優木瑛美さん プロフィール （所属事務所のHPより）】

1988年9月29日 生まれ（36歳）

出身地：兵庫県

サイズ：T158cm B83cm W62cm H85cm S23.0cm

趣味：ゲーム

特技：食レポ（箸上げ）、水泳、トランペット、書道

資格：普通自動車運転免許、書道5段



【担当：芸能情報ステーション】