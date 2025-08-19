＜義母の嫌がらせ？＞すっかり忘れてた存在！まさかの中身に妻が激怒した【第3話まんが：夫の気持ち】
俺（タクマ）は、妻のヒナと2歳の息子アオトとの3人家族。子育てするヒナの負担を考えて、俺たちは現在ヒナの実家に近い場所に住んでいる。一方で俺の実家は、車で2時間ほどの場所にある。両親からは、姉家族が同居することになったので、実家を近々リフォームするという話を聞いていた。そんなある晩、アオトが寝たあと、ヒナが段ボールの中身を見せてきた。その姿はいつもとは違う、怒りのオーラに溢れている。いったいどういうことだ……？
俺は母からかかってきた一昨日の電話のことを思い出した。二世帯同居に向けてリフォームしようと、現在実家は片付け中。そんななか納戸から俺の物らしき段ボールが出てきたというのだ。俺は確かにそれを送ってもらうよう頼んだ。
母は俺が子どもの頃集めていたグッズだと思って、段ボールを開けることなくそのまま伝票を貼って送ってきたのだ。俺は必死にヒナの誤解を解こうとした。でもヒナは言葉をたたみかけてきて、そのタイミングを与えてくれない。
母から電話をもらったとき、俺には何の段ボールなのか心当たりがなかった。実家を出たタイミングで俺の部屋はなくなっているし、必要な物は全部こっちに持ってきている。ただもしかしたら子どもの頃に集めてた戦隊グッズかもしれない。レアアイテムが入っていたらもったいないから、一回確認してから処分しよう……。そう思って俺はとりあえず母に段ボールをそのまま送ってもらったのだ。
ここまで怒っているヒナを見るのは初めてに近かった。そりゃ夫の実家から元カノとの思い出を送りつけられたら、誰だって気分が悪いだろう。母はそんなつもりはなかったかもしれないが、ヒナが怒るのは無理もない。
ヒナは母の謝罪を求めている。この状況を打破するためには、とにかく母から謝ってもらわないと……。そう思って俺は実家に電話をしたのだった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
俺は母からかかってきた一昨日の電話のことを思い出した。二世帯同居に向けてリフォームしようと、現在実家は片付け中。そんななか納戸から俺の物らしき段ボールが出てきたというのだ。俺は確かにそれを送ってもらうよう頼んだ。
母は俺が子どもの頃集めていたグッズだと思って、段ボールを開けることなくそのまま伝票を貼って送ってきたのだ。俺は必死にヒナの誤解を解こうとした。でもヒナは言葉をたたみかけてきて、そのタイミングを与えてくれない。
母から電話をもらったとき、俺には何の段ボールなのか心当たりがなかった。実家を出たタイミングで俺の部屋はなくなっているし、必要な物は全部こっちに持ってきている。ただもしかしたら子どもの頃に集めてた戦隊グッズかもしれない。レアアイテムが入っていたらもったいないから、一回確認してから処分しよう……。そう思って俺はとりあえず母に段ボールをそのまま送ってもらったのだ。
ここまで怒っているヒナを見るのは初めてに近かった。そりゃ夫の実家から元カノとの思い出を送りつけられたら、誰だって気分が悪いだろう。母はそんなつもりはなかったかもしれないが、ヒナが怒るのは無理もない。
ヒナは母の謝罪を求めている。この状況を打破するためには、とにかく母から謝ってもらわないと……。そう思って俺は実家に電話をしたのだった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子