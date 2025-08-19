アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。一連の会談を受けて、今後のウクライナ情勢はどうなるのでしょうか。ワシントンから中継です。

増田理紗記者（NNNワシントン）「今回、トランプ氏がゼレンスキー氏に一方的に領土の放棄を迫り、関係がこじれるという最悪の事態は避けられました。ただ、ロシア側と何をどう話し合うのかについては、不透明な部分が多く残されています」

ウクライナが求めてきた安全の保証について、これまで関与に否定的だったトランプ氏から、ヨーロッパと共に関与する意向を引き出せたことは一定の成果といえます。

ただ、「アメリカの関与」が何をさすのかなど、全体像は不明のままです。今後、詳細を詰める中で、ロシア側から注文がつく可能性も否定できません。

さらに、最大の懸案である領土の問題について、ゼレンスキー氏はトランプ氏と長時間話し合ったとしていますが、詳細は公表されていません。

またトランプ氏は、停戦は「必要ないと思う」と述べた一方で、ヨーロッパの首脳らは停戦を改めて求めるなど、今後のアプローチについての溝も露わになっていて、和平の実現に向けどのように道筋をつけるのか、具体策は見えていません。