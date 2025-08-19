謎の唐辛子「バナナこしょう」がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】見た目も名前もかわいらしいのですが…

「これマジで辛い、油断してかじったら悶絶した バナナこしょうなんて可愛いお名前じゃなく、『熊殺し』とか『ヘルパプリカ』とかにした方がいい」



と件の唐辛子を紹介したのは漫画家の柏木大樹さん（@kasiwagidaiki）。



バナナこしょうは長野県を中心に栽培される黄色い唐辛子の一種。バナナのような形と、肉厚で適度な辛さが特徴ということだがはたして…。



柏木さんにお話を聞いた。



ーーバナナこしょうを購入された経緯は。



柏木：近所のスーパーの野菜コーナーに「普通の野菜ですよ」みたいな顔で並んでました。食べたことない食材は試してみたい性分なのと、「ピリ辛ならいけるかな？しかも半額だし」と思いカゴに入れました。



ーー召し上がったご感想をあらためて。



柏木：先にチビっと食べた妻が隣で「から…！から…！」と悶えていたのですが、言うてそこまでじゃないだろと思いガブっと一口かじったら口の中が地獄と化しました。顔を真っ赤にして悶絶してる私をみて爆笑してる娘が印象的でした。



ーーオススメの利用法はありますか？



柏木：おススメになるかどうかはわかりませんが、今は干し網で乾燥させてます。カラカラになったら細かく刻んでオイル漬けにしてチビチビ楽しもうと思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



柏木：「激辛野菜にやられたおじさんのつぶやきなんていいから漫画を読んでくれ！pixivFANBOXで500円でいっぱい短編漫画が読めるから！」といった心境です。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「これピーマンみたいに油炒めして死ぬほど辛かったですわ…どうやって食べるのが正解なんだろこの野菜…」

「バナナの見た目で辛いの罠じゃん！野生で映えてたら終わる」

「それなら"素焼きと天ぷら勧めるな"ﾃﾞｽﾈ。しかも半額で手に取りやすい」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。バナナこしょうは多くの唐辛子と同様、その辛味は熟し加減で変化し、熟したものは若いものよりも甘いようだ。召し上がる際はくれぐれもご注意を。



なお今回の話題を提供してくれた柏木大樹さんは、短編漫画を毎月2本執筆。月額500円かかるpixivFANBOXでなくても普通のpixivで無料で読める作品もたくさんあるので、ご興味ある方はぜひご覧いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）