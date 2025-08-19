【お姉ちゃんの呪縛】上の子は戦力！？「うっっすい理由でできたトラウマ」＜第22話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第22話 キョウカの気持ち：それって親の事情ですよね？
【編集部コメント】
親には親の事情があるでしょう。そこを否定するつもりはないのです。ただ、親の事情だけで子どもを縛り付けていい理由にはならないのではないでしょうか。子どもに事情があることを理解してもらったり、親の事情と子どもの気持ちの妥協点を見つけたり……するべきことがあったはずです。「親」だからって立場を振りかざし、子どもの気持ちを置き去りにしてはいけないですよね。タクヤさんの言葉の一つひとつが、実母さんの心に突き刺さっていくのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
