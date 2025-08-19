「このスープ死ぬほど簡単なのに死ぬほどうますぎて素麺いれるともはや飲める。」



【写真】手軽すぎるスープ、夏にぴったりです

こんなひと言とともに「X」に投稿されたスープのレシピに「22万件」もの「いいね」がつきました。



「白だし 大2」「水 200ml」「オリーブオイル 大1」「レモン汁 1/2個」の4つの材料だけで完成し、火を使うのは素麺を茹でる時だけ、という手軽さが夏場にうれしい調理法ですね。



投稿したのは「Nちゃん」（@shosa_meimei）さん。リプライ欄には「やってみる！美味しそう」「美味しそうです♪ 夏にピッタリのレシピですね！！ 作ってみます。」「今夜試してみます！」などのコメントが届いています。



スープにおススメの具は？

話題になった投稿に続けて「生のレモンなかったらレモン汁でも美味しいです。 水少し減らして氷ドボンさせて少し待つとキンキンに冷えた素麺食べれます！！！！」「ちなみにこれダイエット界隈は糖質0麺入れても美味いです、カロリー実質ゼロ」とNちゃんさんはポストしています。



Nちゃんさんに、この素麵スープにあわせるのにおススメの具は？とお聞きすると「おすすめのアレンジは、蒸し鶏（サラダチキン）、小ネギ、わかめ、トマト、茹でた小松菜などなんでも合います！」と教えてくれました。



今回話題になったレシピの他にもNちゃんさんは、「刻んだトマトをオリーブオイルやにんにくとあえたものを素麺にかけるレシピ」や「ナス、プチトマト、ししとうなどの夏野菜をごま油でいためてめんつゆ、酢、だしとともに素麺にかけるレシピ」など、酷暑で食欲が減退している人にもうれしい「夏にぴったりなバズレシピ」をアカウントのタイムラインにポストしています。気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。



（まいどなニュース特約・山本 明）