¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡Ìîµå½÷»Ò¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿29ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤ËÊÑ¿È¡£¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ðÂ¼°¡Èþ¡£¡Ö¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¡Ö¥´¥ë¥ÕONE ¡Á¾Þ¶âÁí¼è¤ê¥Ð¥È¥ë¡Á¡×(BS-TBS)¤Ë¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤Î²ó¤âÇòÇ®¤·¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡U-NEXT¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¡¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ìîµå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥³¥ó³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤±¤É¼Ì¿¿¤ÏÏÂ¤ä¤«¤À¤Í¤ß¤Ê¤µ¤ó¡×¡Ö¿À¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥É¥é¥³¥óGET¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Ä¶¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡Ö°ðÂ¼¤µ¤óÀÎ¤ÏÌîµå½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥´¥ë¥Õ½÷»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¥×¥íÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î?¡×¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿Ãå¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£