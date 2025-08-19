【本日限定】最大71%OFF！ Kindleセールで人気書籍がお得に読める【Amazon】『「ハラスメント」の解剖図鑑』など
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、毎日日替わりのセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、話題の書籍も多数ラインナップ！
本記事では、「Kindleストア」の日替わりセール書籍をご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■「ハラスメント」の解剖図鑑
セール特価：499円（71%OFF）
「ハラスメント」の解剖図鑑：アウト or セーフの「境界線」と「根拠」がわかる！ 全48種のハラスメントを完全網羅
「女性ならではの視点だ」
「妊娠中だから無理しないで」
「ウェブ会議は画面オンにして」……
それ今、不適切です！
本書は、企業や官公庁、学校にて年間150回程度のセミナーを行い、年間300人以上から個別の相談を受け、さまざまなハラスメントを解決に導いてきた著者が、職場で起きやすい全48種のハラスメントを解説します。
【1】ハラスメントのメカニズム（何が問題か、どんな人が被害者・加害者になりやすいか…など）
【2】対処方法（ハラスメントにならない伝え方、ハラスメントされない接し方…など）
【3】さらに、関連法律や、時事コラムも充実
ハラスメントは職場環境の重要な要素であり、職場環境は業績にも大きく作用します。
企業として、社会として、そして個人の幸せ追求のために必携の知識をこの一冊で！
■いちばんやさしい魚の食べ方
セール特価：499円（71%OFF）
いちばんやさしい魚の食べ方
「切り身」と「刺し身」を使った、毎日作りたくなる簡単なメニューから、イクラのしょうゆ漬け、かきのオイル煮、自家製ツナなどのごちそうストックまで、おいしい魚介レシピがそろった一冊。さばき方や下ごしらえも、写真つきでていねいに解説しています。
■プラスチックリトルオールカラー完全版
セール特価：499円（69%OFF）
プラスチックリトルオールカラー完全版 (ノーラコミックス)
ノーラコミックス『プラスチックリトル』にうるし原智志本人が彩色した大判オールカラー完全版。巻頭にはイラスト集も付いたお得な一冊。カラー化された漫画は、一層美麗な絵に仕上がり、さらに迫力のアクション＆感動＆ちょっとエッチなシーンで満足度最高。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月19日12時現在のものです。
