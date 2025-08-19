『なんでも鑑定団』、“創建700年以上”寺院で発見された巨大掛軸→“驚き値”の鑑定結果
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が、きょう19日に放送される。今回は鑑定団史上最大級の掛軸が登場する。
【動画】鑑定団史上最大級！寺院で発見された巨大掛軸に“驚き値”の鑑定結果
依頼人は、創建700年以上の歴史を誇る日蓮宗寺院・安国院の住職。CGアーティストとしての顔も持ち、デザインした生地を元に作られたドレスがパリコレに出展されたこともある。
お宝は、江戸時代の力士、釈迦ヶ嶽雲右衛門と生月鯨太左衛門の等身大掛軸。3代前の住職が玉垣部屋の親方から寄贈されたものだそう。鑑定団史上最大級の掛軸が登場すると、スタジオからはどよめきが。ゲストの原幹恵が「抱えられたいですね。こんな大きい人に」と興奮した様子を見せる。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】原幹恵
【出張鑑定】第5回タダで手に入れたお宝鑑定大会
【出張リポーター】パックンマックン
【出張コメンテーター】はるな愛
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
澤田平（「堺鉄砲研究会」主宰）
林直輝（「日本人形文化研究所」所長）
泉高志（「闘道館」館長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
【動画】鑑定団史上最大級！寺院で発見された巨大掛軸に“驚き値”の鑑定結果
依頼人は、創建700年以上の歴史を誇る日蓮宗寺院・安国院の住職。CGアーティストとしての顔も持ち、デザインした生地を元に作られたドレスがパリコレに出展されたこともある。
お宝は、江戸時代の力士、釈迦ヶ嶽雲右衛門と生月鯨太左衛門の等身大掛軸。3代前の住職が玉垣部屋の親方から寄贈されたものだそう。鑑定団史上最大級の掛軸が登場すると、スタジオからはどよめきが。ゲストの原幹恵が「抱えられたいですね。こんな大きい人に」と興奮した様子を見せる。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】原幹恵
【出張鑑定】第5回タダで手に入れたお宝鑑定大会
【出張リポーター】パックンマックン
【出張コメンテーター】はるな愛
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
澤田平（「堺鉄砲研究会」主宰）
林直輝（「日本人形文化研究所」所長）
泉高志（「闘道館」館長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）