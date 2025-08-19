溝端淳平、和歌山のため出演→“関西のテレビ番組の象徴”に感銘「幼いころに見ていた、あのまんまの人」
俳優の溝端淳平（36）が、きょう19日放送のカンテレ『ちゃちゃ入れマンデー』（毎週火曜 後7：00 ※関西ローカル）にゲスト出演する。
【写真】レア？ 東野＆黒田と溝端淳平の3ショット
東野幸治、山本浩之、メッセンジャー・黒田有のMCトリオが、世の中のあらゆるものに関西目線で“ちゃちゃ”を入れる情報トークバラエティー番組。今回は「みんな行ってや〜！和歌山の魅力を再発見SP」と題した特集となり、和歌山出身の溝端が地元をアピールする。
和歌山は、アドベンチャーワールド（白浜町）のジャイアントパンダが6月に中国に返還され、“パンダロス”もささやかれる。そうした中で、新たなアイドル動物や、地元の食材をいかした人気グルメ、絶景スポットなどを紹介する。溝端は「和歌山を宣伝するために来ました」とやる気満々。「こんな俳優さん珍しい（笑）」と東野らを驚かせる。
VTRでは、「ここ、おいしいですよ！」と溝端もイチオシの橋本市の特産グルメ・卵がぜいたくに味わえる人気店や、「まさかまさかの！」と東野を仰天させた、溝端と地元の人々の強い絆を感じさせる驚きの“モニュメント”なども登場する。
収録を終えて、溝端は「MCのお3人が本当に楽しい方々だった」と振り返り、なかでも強烈に印象に残ったのは「黒田さん」だという。「僕は和歌山で育って、黒田さんは幼少期からずっと見ていたので、きょうはお会いできてすごくうれしいですね。幼いころに見ていた、あのまんまの人だなと思いましたね。関西のテレビ番組の象徴のような方。あれだけうそ偽りない感じで、本音そのまんまでテレビに出られる人って、たぶんなかなかいないんじゃないかなと。すごくおもしろかったし、大好きです（笑）」とメッセージを送った。
