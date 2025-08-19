Ê¡»³²í¼£àÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹çáÊóÆ»¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼È¿±þ¡Ö¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡× ¥Õ¥¸£Ï£ÂÄ¹Ã«ÀîË»á¤â¸ÀµÚ
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¸¤ÎÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Öº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¤ÎÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡ÖÅö³º²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÂ¿»á¤äÅö³ºÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬Ê¡»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¥»¥Ö¥ó¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡»³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂçÂ¿»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤ËËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»öÀè¤Î²ñ¿©¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡»³¤âÆ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢ÀÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£Ï£Â¤ÎÄ¹Ã«ÀîË¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä¶ç¡£°ìÊý¤Ç½÷À¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¡»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤Îà¥¬¡¼¥·¡¼á¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¤â£Ø¤Ç¤³¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¼¥Í¥¿¤æ¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ä¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤Ç¸À¤Ã¤È¤ë¤±¤É¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï£Ï£Ë¡¡Ã¯¤â²¼¥Í¥¿Ï¢È¯¤Ç¤âÈãÈ½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤ä¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤ò¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¤À¤È¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï²¼¥Í¥¿¤è¤ê¤â¡¢ÂçÂ¿»á¤¬½÷À¥¢¥Ê¤ò½¸¤á¤ÆàÊ¡»³¤ò°Ï¤à²ñá¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£