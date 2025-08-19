映画『国宝』が興行収入100億円を突破！邦画実写では22年ぶりの快挙

2025年6月6日(金)に全国上映が始まった映画『国宝』が、8月17日（日）までの公開73日間で、観客動員数747万人、興行収入105億円を突破したことが明らかになりました。

歴代の興行収入ランキングでは、邦画実写において、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（2003年公開、173.5億円）、『南極物語』（1983年公開、110.0億円）に次ぐ第3位の成績に。

近年では『鬼滅の刃』をはじめとするアニメ映画が絶好調ですが、邦画実写において興行収入が100億円を突破したのは22年ぶりのことです。

映画『国宝』を見て歌舞伎に興味が湧いた人もたくさんいたのではないでしょうか？そんな方のために、Japaaanでは超初心者のための鑑賞ガイドを公開していますので、ぜひあわせてご覧ください。

映画「国宝」で歌舞伎に興味を持ったあなたへ！ドレスコードは？食事は？鑑賞前に知りたい超入門Q&A

映画『国宝』作品情報

原作：「国宝」吉田修一著（朝日文庫／朝日新聞出版刊）

脚本：奥寺佐渡子

監督：李相日

出演：吉沢亮

横浜流星／高畑充希 寺島しのぶ

森七菜 三浦貴大 見上愛 黒川想矢 越山敬達

永瀬正敏

嶋田久作 宮澤エマ 中村鴈治郎／田中泯

渡辺謙

製作幹事：MYRIAGON STUDIO

制作プロダクション：CREDEUS

主題歌：「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理（Sony Music Label Inc.）

配給：東宝

公開日：2025年6月6日(金)

映画『国宝』