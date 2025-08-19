¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛµþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡Ä¡¡À¾Â¼°ìµ£¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤¿°Õ¼±¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÅê¤²ÀÚ¤ë¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£³Æü¡Ê£±£¹Æü¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÂè£±»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï»³Íü³Ø±¡¤Ë£´¡½£±£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢²ÆÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£²²ó¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£´Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó£µÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££µ²ó¤Ë¤â£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì£·ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£»î¹ç¤ÎÂçÀª¤¬·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é£²Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÅê¤²ÀÚ¤ë¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï£±£³£±µå¤òÅê¤²£¶²ó£±£°°ÂÂÇ£¹¼ºÅÀ¡£¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡Ö¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµå¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ï£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£±³ØÇ¯¾å¤ÎÃæºê¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£·è¾¡¤Ç¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÞ¤¨Í¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö½©¡¢½Õ¡¢²Æ¤ÈÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£º¸ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ§¤ó¤À¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢À»ÃÏ¤òµî¤Ã¤¿¡£