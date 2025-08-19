往年のファンを驚かせた車いす姿

1980年代のプロ野球界を盛り上げた巨人軍“最強の助っ人”といえば、ウォーレン・クロマティ（71）をおいて他にいないだろう。陽気に風船ガムを膨らませているかと思えば、デッドボールに激怒して投手に殴りかかる。プレー以外でも大いに話題を振りまいたクロマティだが、長らく車いす生活を余儀なくされている。本人が闘病の日々を語った。

＊＊＊

【写真を見る】車いす生活を送る現在のクロマティ 相手投手に右ストレートをお見舞いした、血気盛んな現役時代のワンシーンも

昨年7月に東京ドームで行われた、プロ野球・巨人と阪神のOBによる伝統の一戦。王貞治や掛布雅之といった両チームのレジェンドが居並ぶ中に、ひときわ目を引かずにはいなかったのが、車いす姿で登場したクロマティだった。

クロマティ

当初は健康状態について多くを語らなかったクロマティだが、昨年末、自身のユーチューブチャンネルで「脊柱管狭窄症」の治療に励んでいると公表し、エネルギッシュな現役時代を知る往年のファンを驚かせたのだった。

「突然、脚に力が入らなくなってしまったんだ」

「病気になって、ボクはガマンするということを学んだよ。特に現役の頃、バッターとしては短気ですぐ乱闘していたからね」

そう笑うクロマティの体調に異変が生じたのは、4年前のこと。

「2021年のクリスマス、アメリカ・フロリダに滞在していたときに突然、脚に力が入らなくなってしまったんだよ。腰もどんどん腫れてね。日を追うごとに症状は悪化して、年が明けてまもなく歩けなくなってしまったんだよ。立ち上がっては転んでしまうこともあった。おまけに、自分の膀胱の感覚もない。トイレに行きたい、おしっこに行きたいということも分からなかったね。そこで、まずリモートでドクターに診察してもらうと、“ギランバレー症候群”の可能性があるから、すぐに検査を受けた方がいいとアドバイスされたんだ」

ドクターの言いつけに従い、病院で脊椎から髄液を抽出して検査したところ、正式にギランバレー症候群との診断が下った。

「脚に力が入らなくなるのは、ギランバレーの典型的な症状なんだ。主に感染症が原因で罹患してしまう病気なんだけど、ボクがどうしてこの病気に冒されたのかは分からない。ちょうど新型コロナウイルスに感染した後だった。それが関係しているのかどうかも分からないね」

「日米のドクターの腕の差」

治療に専念するため、さっそく入院することに。

「ギランバレーを治すために点滴の治療を受けていたんだけど、もうすぐ退院というタイミングで、ドクターがほかにも問題を見つけてくれた。“脊髄の神経を圧迫しているものがある”とね。胸椎といって、背骨の腰より少し上の部分で“脊柱管狭窄症が起きている”と言われたんだ」

つまり、ギランバレー症候群だけでなく、同時に脊柱管狭窄症にも見舞われてしまったのである。ギランバレーは点滴治療でまもなく完治したものの、今に至るまで彼を苦しめているのが、脊柱管狭窄症なのだった。

クロマティが脊柱管狭窄症との闘いについて続ける。

「まずフロリダの病院で二つの胸椎の手術をしてもらったんだ。このときは術後もずっと痛みがひどくてね。まだ手術しないといけない胸椎が残っていたんだけど、別のドクターにやってもらいたいと思って探して、見つけたのが徳島大学病院の先生だったんだよ」

クロマティ自身がコンタクトを取ったという徳島大学病院の医師は、球界にもゆかりがあった。

「元巨人の中畑（清）さんの首の手術や、ボストン・レッドソックスの吉田（正尚）選手の親指の手術をしたドクターなんだ。話はトントンと進んで、2023年の春には2度目の手術を受けられたよ。大成功だったね。最初の手術みたいに術後の痛みがなくてビックリさ。とてもラクになった。日米のドクターの腕の差なのかなと思ったりしたよ」

妻と息子が支えに

彼は目下、リハビリに励む日々を送っている。

「ロボティック、つまり歩行支援ロボットを使用したり、歩行に必要な筋力トレーニングをしてるんだ。今はもう完全なまひではなくて、一部が機能しないという段階。脳から出るシグナルが途中で途絶えてしまうから、そのシグナルの道をまた作ってあげるトレーニングをしているよ」

支えとなっているのが、妻と息子の存在だ。

「今年で5歳の息子がいるよ。妻と息子、この二人がボクにとって前に進もうというすべてのモチベーションにつながっている。ボクたちは三人で一つ。早く歩けるようになって、家族と一緒にグッドな時間を過ごしていきたいと思っているよ」

快気のバンザイパフォーマンスはいつ見られるか。8月20日発売の「週刊新潮」では、脊柱管狭窄症に関する専門家の解説を交えつつ、クロマティの近況について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載