大谷翔平タイムリー含む2安打もドジャースはロッキーズにサヨナラ負け　山本由伸7回3失点粘投も勝敗つかず

◆コロラド・ロッキーズ4−3ロサンゼルス・ドジャース 18日（日本時間19日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。2回にタイムリーを放つなど2安打をマークした。

ドジャースは15日からのパドレス3連戦で3連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でパドレスに2ゲーム差をつけて首位をキープ。前日17日、大谷はパドレス先発のダルビッシュ有投手（39）から初回にヒットを放つなど4打数1安打、得点1の成績だった。

ドジャースの先発は今季10勝8敗・防御率2.84の山本由伸投手（27）、一方のロッキーズは今季3勝12敗・防御率5.18のフリーランド投手が先発した。

大谷は1回表の第1打席でカウント1−0から2球目の内角低めナックルカーブをライトに打ち返してヒットで出塁。2番ムーキー・ベッツのヒットで2塁まで進んだが、得点には至らなかった。

1回裏、山本は三振1つを含む三者凡退と上々の立ち上がり。

2回表1死2、3塁で9番ラッシングのライトへの犠牲フライでドジャースが1点を先制。2死3塁となって大谷の第2打席、カウント0−1で2球目の真ん中高めスライダーをピッチャー方向に打ち返した打球速度171キロの強烈な当たりが遊撃手を強襲し、センターに抜けるタイムリーヒット。ドジャースが2−0とした。

山本は2回裏も2三振を含む三者凡退に打ち取った。

3回裏、山本は四球とヒットで無死2、3塁のピンチを招き、9番リッターにライトへの2点タイムリーヒットを打たれて2−2の同点に。

5回表の先頭で大谷の第3打席は、この回から代わった2番手ヒルとの対戦。カウント1−2で4球目の外角直球をピッチャー方向に打ち返した鋭い当たりはセンターへ抜けるかと思われたが、遊撃手が横っ飛びでキャッチしショートライナーでアウト。

6回表2死2塁で7番代打のフリーランドが右中間にタイムリー二塁打を放ちドジャースが3−2と勝ち越す。

立ち直った山本は4、5、6回と三者凡退に打ち取る。

7回表1死走者なしで大谷の第4打席は3番手ペラルタとの対戦。3−2フルカウントから6球目、内角ボール気味の直球に手が出て空振り三振。

7回裏、山本は1死走者なしで5番トーバーに右中間スタンドへのソロホームランを浴び、3−3の同点に。2死から四球とヒットで1、3塁のピンチを招いたが、最後は3回にタイムリーを打たれた9番リッターをショートゴロに打ち取って3アウト。

山本は7回打者27人に103球を投げ、被安打4、被本塁打1、奪三振6、与四球2、失点3の成績で勝敗はつかず。8回からマウンドを2番手のエンリケスに譲った。

9回裏、ロッキーズは1死2塁で6番バーナベルがドジャース3番手ロブレスキーからセンター前にタイムリーを打って4−3でサヨナラ勝ち。ドジャースの連勝は3で止まった。

大谷は4打数2安打、打点1、三振1の成績だった。