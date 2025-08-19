おもちゃコレクター・北原照久さんのクリスマスグッズショップが建物の老朽化のため取り壊しに　同じ横浜市内の新店舗に移転へ

今週も厳しい暑さが続いていますが、19日は早くも「冬」を感じる話題です。

神奈川・横浜市内の住宅街にあるこちらのお店。

8月にもかかわらず、店内に並ぶたくさんのクリスマスグッズ。

お店を手がけるのは、“おもちゃコレクター”として有名な北原照久さん。

株式会社トーイズ代表取締役・北原照久さん：

クリスマスって音楽が聞こえるとわくわくする。じゃあ1年中やっちゃおう！みたいな。

1986年のオープン以来、おもちゃや雑貨の販売に加え、子どもたちがサンタさんへの手紙を託しに来たり、イブには無料で1000人分のケーキを振る舞うなど、長い間、愛されてきました。

毎年の楽しみとしてどこからも来てくれて、その笑顔を見るのがすごく楽しみ。

しかし、建物の老朽化が進み、40周年を前に17日の営業をもってこの店舗は取り壊され、同じ横浜市内で新店舗が秋にもオープン予定です。

店は続きますが、常連客にとっては雰囲気や立地も特別な思い出になっていて、高校生の時から通う常連客は、「自分がお母さんになったときには子どもたちを連れてきて…。（ここがなくなるのが）無理。さみしいですね」などと思わず目に涙がうかんでいました。

この日は多くの常連客が訪れ、お店の最後の姿を目に焼き付けていました。

現在の店舗で使われている扉や棚は新店舗に持っていく予定で、サンタさんへの手紙も引き続き預かるそうです。