足を優しく包み込むワイド設計で快適な履き心地！【リーボック】のウォーキングシューズがAmazonに登場！
優しく足を包み込むワイドモデル！【リーボック】のウォーキングシューズがAmazonに登場！
リーボックのウォーキングシューズで、長年にわたり愛されてきたロングセラーモデル「レインウォーカー」が、新しいアッパーデザインとワイドな4Eワイズで登場した。快適な歩行を追求し、細部にまでこだわって設計された一足である。
足幅が広い人でも快適に履けるよう、ゆったりとした4Eワイズを採用している。これにより、圧迫感のない快適な足入れを実現し、長時間の着用でもストレスを感じにくい。
アッパーには、撥水加工を施したソフトな天然皮革を使用している。高級感のある風合いだけでなく、雨などの水濡れを予防する機能も持ち合わせている。また、厚手のシュータンが足を優しく包み込み、フィット感を高めるとともに、水の侵入を防ぐ役割も果たしている。
ソールに内蔵されたポッド内の空気が前後自由に動き、歩くたびに驚きのクッション性をもたらす。着地の衝撃からヒザ、腰への負担を和らげる。
前足部を持ち上げる事でスムーズな蹴り出しをサポートし、後足部を巻き上げる事でスムーズな着地を可能にしている。快適な歩行の為に細部のデティールまで考えられて設計されたウォーキングシューズだ。
