優しく足を包み込むワイドモデル！【リーボック】のウォーキングシューズがAmazonに登場！

スクリーンショット 2025-08-01 002903


リーボックのウォーキングシューズで、長年にわたり愛されてきたロングセラーモデル「レインウォーカー」が、新しいアッパーデザインとワイドな4Eワイズで登場した。快適な歩行を追求し、細部にまでこだわって設計された一足である。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-01 003037


足幅が広い人でも快適に履けるよう、ゆったりとした4Eワイズを採用している。これにより、圧迫感のない快適な足入れを実現し、長時間の着用でもストレスを感じにくい。

スクリーンショット 2025-08-01 003051


アッパーには、撥水加工を施したソフトな天然皮革を使用している。高級感のある風合いだけでなく、雨などの水濡れを予防する機能も持ち合わせている。また、厚手のシュータンが足を優しく包み込み、フィット感を高めるとともに、水の侵入を防ぐ役割も果たしている。

スクリーンショット 2025-08-01 003100


ソールに内蔵されたポッド内の空気が前後自由に動き、歩くたびに驚きのクッション性をもたらす。着地の衝撃からヒザ、腰への負担を和らげる。

スクリーンショット 2025-08-01 003118


前足部を持ち上げる事でスムーズな蹴り出しをサポートし、後足部を巻き上げる事でスムーズな着地を可能にしている。快適な歩行の為に細部のデティールまで考えられて設計されたウォーキングシューズだ。