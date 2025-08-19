フランス・パリ在住で元フジテレビの中村江里子アナウンサーがバカンスでの家族ショットを披露した。

家族旅行でスペインを訪れたという中村アナ。日本時間１９日までに更新したインスタグラムで「友人がお姉様と主催したパーティー」と書き出し、「景色の美しいお宅が会場。フランスのパーティーは本当に年齢関係なくみんなで一緒に楽しめるのが素敵。会場は芝生ですし、ずっと立ちっぱなしなので、私は楽しむためにもペタンコ靴で」と写真を投稿。

「お分かりのように夫と私は完全お揃（そろ）いスタイルで そして私は酔っ払うと、音楽に合わせてなぜかジャンプしてしまうようで ずっとジャンプしながら踊っていたから、シャツははみ出しているし 長女と息子、夫と次女、息子と私などなど、手を繋（つな）いで踊ったり、ふざけて踊ったり。こうして家族で楽しめるパーティー、素敵でしょう？」などとつづり、ペアルックの夫婦ショットなどを掲載した。

長身でイケメンオーラあふれる息子との２ショットも見せ、フォロワーは「素敵です」「楽しそう〜」「お洒落ですね」とほれぼれ。中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。