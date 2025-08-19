◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）

昨夏王者の京都国際（京都）が、山梨学院（山梨）に大敗し、８強で姿を消した。甲子園で２ケタ失点するのは初。史上７校目の夏連覇とはならなかった。

先発の西村一毅（３年）は１―０の２回、先頭の横山悠捕手（３年）に左越え本塁打を浴びて同点とされた。その後も連打で無死満塁を招き、味方の失策などでこの回５失点。５回には、１死満塁で菰田陽生投手（２年）に右越え適時三塁打を許し、３失点した。６回１０安打９失点（自責５）で降板。「コースに投げきっても、それを振り切られて自分の力のなさを感じた。球が通用しなかった。自分が打たれて負けてしまって申し訳ない気持ちです」と悔やんだ。

昨夏の甲子園では４試合、２４イニングを投げ、防御率０・００。胴上げ投手になった。昨秋は府４回戦、今春は同２次戦１回戦で敗退も、夏は計３４イニングで４９６球を投げ抜き、再び甲子園切符を手にした。聖地初戦（２回戦）は優勝候補の健大高崎（群馬）に１６０球完投勝利。尽誠学園（香川）との３回戦では、救援で４回無失点と好投し、８強に進出に導いた。

卒業後は大学進学を予定。西村は「（将来の夢は）プロ野球選手になること。一から自分に足りないところを補っていきたい。点を取られない、チームを勝たせられるピッチングができるようになりたい」と前を向いた。