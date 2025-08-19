ÎëÌÚ°¡Èþ¡Ö·ã¿É²ÐÆé¡×¤ÏÀ¸¤¤ë¸»¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¿ÉÎÁ¥½¥à¥ê¥¨¤â¼èÆÀ¤·¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥ì¥¤¤ÎÎäÅàÄ´ÍýÌÍ¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²£ß·²Æ»Ò¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤´Ë«Èþ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö·ã¿É²ÐÆé¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åâ¿É»Ò¤È¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¿É¤¤¤Î¤È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤·¤Ó¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£ÎëÌÚ¤¬£³»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²£ß·¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¿ÉÎÁ¥½¥à¥ê¥¨¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¡Ö¡ØÅâ¿É»Ò¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢Âç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åâ¿É»Ò¤ÏÂå¼Õ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¤¤¤¡£ÌÈ±Ö¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£ÂçÎÌ¤Ë»ä¤¯¤é¤¤¼è¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·ã¿É¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤Ï¤Ä¤¤Ê¤¤¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤¿¸å¡¢²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ë²ÐÆé¤ÎÁÇ¡Ê¤â¤È¡Ë¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿Æ±¾¦ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢£²£´Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤ËÎß·×ÈÎÇä¿ô£²²¯¿©¤òÆÍÇË¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÂçºå»Ô¤Î¥«¥É¥ä¿©Æ²¤È¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶Ä®¤ÎÈÓÅÄ¾¦Å¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò£²¼ïÎàÈÎÇä¤¹¤ë¡£