ポケモンが展開する睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」は、サウナ検索アプリ・Web サイト「サウナイキタイ」（運営：サウナイキタイ）とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」を8月19日より開始した。期間は9月18日まで。

本プロジェクトでは期間中、「ポケモンスリープ」とサウナユーザーの協力のもと、アンケートの実施、「サウナイキタイ」への「サ活（サウナ活動）」の投稿、「ポケモンスリープ」の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を検証する。

【プロジェクトの目的】

「ととのう」体験がもたらすリラックス効果と、睡眠との関連性は近年注目を集めています。「Pokemon Sleep」と「サウナイキタイ」は、それぞれ“睡眠”と“サウナ”という領域におけるサービスを提供しており、今回の実証実験はユーザーの協力のもと、データを収集することで、よりよい習慣づくりや健康意識向上への貢献を目指すものです。プロジェクトの開始にあたり、睡眠とサウナに関するアンケート調査へのご回答と、一定期間のデータ提供にご協力いただけるモニターを募集いたします。詳しくは下記アンケート回答フォーム内参加規約をご覧ください。

□「サとス」アンケート回答フォーム

※アンケートは先着順ではありませんので、期間内であればいつでもご回答いただけます。

※混雑によりアンケートフォームにアクセスできない可能性があります。その場合はお時間をおいてからお試しください。

「サとス」実証実験 概要

参加募集期間：8月19日（火）～9月18日（木）

データ提供期間（予定）： 8月19日（火）～9月18日（木）

※調査の進捗によっては期間を延長する可能性があります。

【内容】

・アンケートへの回答

・上記期間中にサウナに行った際は「サウナイキタイ」にサ活投稿

・「ポケモンスリープ」を使用して睡眠計測を10日以上実施

プレゼントキャンペーンも開催

キャンペーン期間：8月19日（火）12時～～9月18日（木）23時59分

アンケートに回答して、本キャンペーンの開催期間中に「ポケモンスリープ」での睡眠を10日以上記録し、「サウナイキタイ」にてサウナに行った記録（サ活）を投稿した人の中から抽選で合計100名に「サとス」オリジナルサウナハットをプレゼントするキャンペーンが開催される。

注意事項

※1人1回限りのご参加になります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※プレゼントは非売品です。

※本キャンペーンは、予告なく延期・変更・中止になる場合がございます。

※本キャンペーンは先着順ではありません。期間中に条件を満たした方の中から抽選でプレゼントいたします。

※8月19日(火)12時以降に計測した睡眠データが有効となります。

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

