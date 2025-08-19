◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝 山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）

山梨学院が昨夏の覇者・京都国際に快勝し、初の準決勝進出を果たした。身長１９４センチの二刀流２年生・菰田陽生（はるき）は「７番・投手」で先発出場。昨夏の“優勝投手”になった京都国際の西村一毅（３年）から２安打を放った。

パワーが際立ったのが、５―１で迎えた５回裏１死満塁での第３打席だ。直球をジャストミートすると、痛烈なライナーが相手右翼手の正面へ。弾道が低く、いったん前進するような打球だったが、そこから伸びて頭上を越えていった。甲子園をどよめかせた走者一掃の三塁打。勝負を決める一打となった。「満塁なので一本出したかった。最初は捕られるかと思ったのですが、越えてよかったです」と菰田は笑顔で振り返った。

投手としては３回３分の２を投げて４安打１失点。４回表に２死一、二塁のピンチを招いて檜垣瑠輝斗（２年）にマウンドを譲った。「初回に先制点を取られたが、その後はゼロでいけた。抑えてくれた檜垣には『ありがとう』と言いたいです」と同学年のサウスポーに感謝した。