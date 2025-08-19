サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。同じく11年のW杯優勝メンバーで、昨年5月で現役引退した鮫島彩さん（38）との再会を報告した。

「先日…鮫と鮫のbabyちゃんに娘と会ってきました」とつづり、鮫島さんと、赤ちゃんとのスリーショットを披露した。

「今まで以上に鮫の顔が優しくなっていて素敵なママやっていました」と澤さん。「まだ産まれて数ヶ月なのに…さすが鮫ママみたいに体幹強い子になりそうだなぁと思う場面があり笑」と記した。

赤ちゃんを抱く姿や、愛娘とともに赤ちゃんをあやす姿などを披露し、「最高に癒しの時間となりました」とつづった。

この投稿に、ファンからは「素敵です」「超可愛い」などコメントが寄せられている。

澤さんは、元Jリーガーで現在は福島ユナイテッドFC取締役副社長を務める辻上裕章氏と2015年に結婚し、17年に長女を出産した。

鮫島さんは38歳の誕生日となった今年6月16日、自身のインスタグラムで引退後の変化をつづる中で「結婚をして、出産を経て、母にもなりました」と報告。現役時代は日本屈指のサイドバックとして活躍。澤さんらとともに国民栄誉賞も受賞。昨年5月に現役を引退していた。