お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が18日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。本気を出せば結婚してくれると思う女性タレントを明かした。

「クロちゃんを知ろう」という企画でクロちゃんに関することをクイズ形式で出題。クロちゃん自身も考えて回答し、プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担った。

「一番結婚したい女性芸能人」のクイズで、ギャル好きのクロちゃんの趣味を踏まえて「くりぃむしちゅー」上田晋也はモデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜、「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルは“ゆうちゃみ”こと古川優奈だと予想。

これにクロちゃんは「僕が結婚したいと思うのは、やっぱりみちょぱ」と“みちょぱ”こと池田美優の名を挙げ、改めてみちょぱ推しを強調。「くりぃむしちゅー」有田哲平から「でもみちょぱ結婚してるよ？」とツッコまれても、「結婚してても関係なく、別れて結婚してほしい。俺はみちょぱが好き！」と熱く語った。

続く福留の答え合わせは「私です」と福留自身だといい、「私がクロちゃんに懐いてるからって、裏で本気出せば福留はいけると思われていて。こんな風に来る人がおらんかったからか、気持ち悪いんですけど、本気出せばいけるって言ってるのを噂で聞いた」と激白。

クロちゃんは「別にいけるとは思うけどタイプじゃないからね。ギャル好きだから僕」と反論したが、有田の「結婚してくれって言ったら（福留は）してくれる？」との問いには「すると思います」と自信たっぷりだった。