話題沸騰中の“おひなさま”こと、ひなは2日目夜のディナーで人気男子・いおうの隣に着席。いおうの鍛え上げられた筋肉に惹かれ、気になっている様子のひなだったが、自分がいおうの気になる人ではないことを知り、「素敵な筋肉だった」とあっさり破局モードに切り替えた。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。18日は夏休み編2025第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、そして第4話スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

「やっぱ一途なんだな、あなたって」あっさり破局モードに切り替え

ボディビルダーとして高校生ながら活躍しており、これまで18人から告白されたことがある爽やかマッチョ系男子・いおう。今回の旅でもその鍛え上げられた体と紳士的な振る舞いに人気を集めており、特にひなは、いおうの筋肉に魅力を感じている様子だった。

そして2日目の夜。日中、せりの指名でショッピングデートに誘われ、他のメンバーとは別行動だったひな。また、全員が集まった宿泊先でのディナーでいおうはすみれを誘うも、すみれから「（ひなのと）話してきたら？」と言われ、ひなのの隣へ。

ひなはいおうに「楽しかった？」と今日の感想を聞いた後、「一番気になってるのは、ひなのちゃん？ひな、もう入ってないよね？」と自ら切り出した。すると、「あ〜そう…ひなのちゃん…」と言葉を濁すいおうに、「だけ？…だけ？！！」「1人にしたの！？」とひなが迫ると、やっとのことでいおうはひなのとすみれが気になっており、これから話して決めたいと言う。

ひなは、自分がいおうの気になる人に入っていないことにやや複雑な様子をみせながらも、「やっぱ一途なんだな、あなたって」とあっさり。続けて「素敵な筋肉だった、ありがとう。いい筋肉だった」と過去形で続け、速攻で破局モードに切り替え。

「変な人だなって思った」モテ男子・いおうに遠慮なく物申すひな

また、いおうが「ひなちゃんと昨日話したじゃん、そのときにゲラゲラ笑いすぎちゃって、ちょっとそれ悪かったなって思ってて」と、いおうの筋肉を絶賛するひなに思わず笑ってしまったことを申し訳なく思っていたことを明かすと、ひなも「すごい笑ってたね、変な人だなって思った」とあっけらかん。

いおうも「俺も（ひなちゃんのこと）変な人だなと思っちゃったけど」と苦笑い。「変な人だね、どっちも」と話をまとめたひなは、いおうへの想いはすっかり“友達”のものとケリをつけた様子だった。