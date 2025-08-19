

話が通じない相手に共通する「決定的に残念な点」（写真：polkadot／PIXTA）

「もし、ライオンが人間の言葉を話せたとして、彼らの言っていることを人間はまったく理解できないだろう」

こんな印象的な言葉の引用で始まる『全人類の教養大全』は、韓国でシリーズ計300万部もの大ヒットを博した書籍の日本語翻訳版だ。

現実を見れば、ライオンはおろか私たち人間同士で、「何を言っているのかさっぱりわからない」ということは起こっている。同じ単語を使っているのに、別々の意味で言っているせいで議論が明後日の方向に行ったり、無用ないさかいが起こったりすることもしばしばだ。

こうしたコミュニケーション断絶を解消するには、共通言語としての教養が必要――『全人類の教養大全』は、そんな問題意識の下、まとめられた。

歴史、経済、政治から哲学、宗教、芸術まで、まさに人類の教養を網羅している本書の読みどころとは。起業家のけんすう氏に聞いた。

「話が通じない」は、なぜ起こるのか？





少し前の話ですが、官房長官が「自衛隊は“暴力装置”」と述べたことに対して、「自衛隊員に対して失礼だ」といった非難が集まったことがありました（2010年11月の仙谷官房長官の発言を受けて。「暴力装置」という言葉が自衛隊を違憲とする立場から使用されてきた経緯もあり非難を浴びた）。

ここで自衛隊のあり方を問うことはしません。そのときに私が一番気になったのは、「暴力装置」の本来の概念を知らずに非難している人が多いように見受けられたことです。

いきなりセンシティブな話題から入ってしまいましたが、こうした「言葉の定義」の誤解による「話が通じない」現象は、至るところで起こっているのではないでしょうか。

特にSNSが広く普及し、知識量も背景も千差万別の人々がいっせいに、しかも多くの場合は200字足らずの短い文章で発信するようになった近年では顕著だと思います。

知識の幅が狭く視野狭窄な人が「自分が正しい」「わからない人はバカだ」と断じ、いらぬ分断を生んでいる現実もあるでしょう。

「教養」は「雑学」とは違う

ちなみに、簡単に説明すると、「暴力装置」とは社会学者マックス・ウェーバーが唱えた政治概念で、「国家が自身の領域内の秩序維持、犯罪の取り締まり、外部からの攻撃に対する防衛など、正当な暴力を行使するための組織」を意味します。

その意味においては、自衛隊はまさしく「暴力装置」。警察だってそうです。

にもかかわらず、世間でも与党内でも「暴力」という言葉尻を捉えて脊髄反射的に非難した人の声が大きくなり、「政治学用語としては間違っていない」とする少数の声はかき消されてしまいました。

他者と対話をするには、まず「どういう意味で、その言葉を使っているか」を共有していることが大前提です。知人同士のカジュアルな会話であっても、ケンカになる大半の原因は言葉の行き違いだったりします。

まして、この社会について議論するときには、人類の歴史や経済、政治、宗教から芸術に至るまで、ひととおりの知識を共有したうえで話す必要がある。

つまり、それなりに実のある対話をするには、最低限の「教養」が必要だということになります。『全人類の教養大全』は、その点のニーズに見事に応えていますね。

「教養」というと、日本では「雑学」と混同されている印象があります。なんとなく「社会人として知っておかなくてはいけない雑多な知識」として捉えられているところがある。

一方、欧米には「リベラルアーツ」と呼ばれる学問・教育体系があります。これはもともと古代ギリシャで誕生したもので、「人間を束縛から解放するために必要な学問（教育）」という位置づけで発展しました。

その根底には、職業につながるような専門的な知識や技能とは別に、社会・自然・人文科学の幅広い知識を身につけ、視点を増やすことで人間は考える力を獲得し、真に解放されるという理念があります。

たとえば「保守」と「リベラル」は何が違う？

『全人類の教養大全』が提供しているのは、間違いなく「雑学」ではなく「リベラルアーツ」の意味での教養です。もちろんそれなりのボリュームはありますが、読めば確実に世の中の見え方が変わるでしょう。

たとえば、「保守」と「リベラル」は何が違うのか？ 「減税」は本質的に誰を利するものなのか？ 直近の参議院選挙でも話題になりましたが、はたしてどれだけの人が、これらを本当に理解したうえで議論していたのかは疑問です。

あるいは「民主主義」と「資本主義」の本質とは？ 世界中で「宗教」はどんな役割を果たしてきたのか？ などなど。

本書は、この人間社会に関する広範な知識をまとめているだけで、「これが正しい」とはいっさい書かれていません。答えを出すには、知識をもとに自分で考える。

それをした人同士ならば、教養という共通言語で、立場や背景の違いをも超えて実のある対話ができる。そんな力が身につくことこそ、本書の醍醐味でしょう。

私自身、まだまだ世の中については知らないことだらけなので、とても勉強になりました。

（後編に続く）

（取材・構成／福島結実子）

（けんすう ： 起業家、投資家）