ナダル先生、大焦り！大好評企画に“助手”ウエストランド井口が登場

本日8月19日（火）の『ロンドンハーツ』では、今後の仕事の方向性に悩むタレントとマネージャーに、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル先生が忖度なしでアドバイスをする大好評企画「ナダル先生のタレント進路相談」が放送される。

久しぶりの開催となる今回は、助手としてウエストランド・井口浩之が登場。

今回ナダル先生にマジ悩みをぶつけるのは、あおぽん、今井アンジェリカ、ゆいちゃみの悩めるギャルタレント3名だ。

「正直、今のままだとキツイメンバー」と早速ナダル節が炸裂する。

「ギャルのタイムリミットが迫っている…」――。ガチで悩んでいることを相談するギャルタレントに対してナダル先生は、「唯一無二を目指したほうがいいよ」とアドバイスするが、なぜか刺さらず…？

そんなナダル先生を横目に、「作りこむんじゃなくて自分の言葉で伝えなきゃ」と胸に刺さる言葉を連発する助手の井口に大焦りのナダル先生。

そして、売れっ子ギャルタレントであるゆうちゃみの妹・ゆいちゃみは、「姉と比較されるのがイヤ」とガチ相談。

それに対して、「そんなことを気にしてる時点で、自分が一番比較してる」と“今日イチ刺さる言葉”を放つナダル先生だが、なぜか助手・井口に食われる…!?

さらに、ギャルタレント出身の先輩・藤田ニコルからも適格なアドバイスで、ギャルタレント拍手喝采！

そして、ロンハー名物改名で新ギャルタレント誕生!? ガチで悩める相談者に、ナダル先生はどんな進路指導をするのか？