プロ野球・巨人のリチャード選手がインタビューに応じ、ロッカー事情について明かしました。

5月12日にトレードでソフトバンクから巨人に移籍したリチャード選手。それから約3か月が経った今、仲良くなった選手について聞かれると、若林楽人選手の名前をあげます。その理由についてリチャード選手は「ロッカーが隣なんで、片付けの仕方だったり…」と交流のキッカケについてコメント。続けて現在のロッカー事情について明かしました。

使用しているロッカーは丸佳浩選手、リチャード選手、若林選手の順番で並んでいるそう。丸選手と若林選手はキレイ好きでロッカーも整っているといいますが、リチャード選手のロッカーは少し汚いといいます。

そんなロッカーを見て、丸選手は時折「お前ロッカー汚くね？ビニールとか捨てたらええやん」などと指摘してくるそう。これを察して、若林選手はリチャード選手のロッカーの状態を見ては「お前片付けんと、そろそろ丸さん言われるぞ」と声をかけてくれることを明かしました。

そんな中でリチャード選手は、若林選手に「一緒にやりましょうよ」と声をかけ、片付けを行っていることも明かします。リチャード選手は、このときの若林選手を“司令塔”と表現。「これをとりあえずここに並べたらいいやん」などと助言をもらいながら、ロッカーの片付けを行っていることを明かしました。

(8月18日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)