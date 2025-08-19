アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。会談を受けトランプ氏は、ロシアのプーチン大統領とゼレンスキー氏による首脳会談の調整を始めたと明らかにしました。

トランプ大統領「きょうの会談で全てがうまくいけば（プーチン氏含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が十分あるだろう」

ゼレンスキー大統領「我々は3者会談の準備ができている。トランプ氏が述べたように、この会談は3者会談に向けた良いきっかけだ」

トランプ氏は18日、ゼレンスキー氏やヨーロッパの首脳との会談を受け、プーチン氏にも電話し協議しました。

その後、トランプ氏はSNSで、プーチン氏とゼレンスキー氏の直接会談の調整を始めたと明らかにし、会談の後には、自らも加わる3者会談を行うとしています。時期についてドイツのメルツ首相は、2週間以内に行われるとの見通しを示しています。

ゼレンスキー氏は、トランプ氏とプーチン氏の電話会談で、プーチン氏側から直接会談の提案があったと明らかにしたうえで、領土問題については、ロシアとウクライナの間で話すべきだと強調しました。

焦点のひとつだったウクライナの安全の保証についてトランプ氏は、ヨーロッパと共にアメリカが関与する考えを示しました。どのように安全を保証するのか、その詳細についてゼレンスキー氏は、10日以内に詰めることになるとしています。