「すごくいじめられてたんです」クロちゃんが“一生許さない”と決めている人　実名暴露にスタジオ騒然

8月18日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き安田大サーカスのクロちゃんをフィーチャーした企画が展開された。

【映像】クロちゃんが語らない芸人との因縁 ヒコロヒーが真相を証言

MCの有田哲平の進行で、クロちゃんにまつわるクイズを出題し、知られざる魅力を掘り起こす企画。解答者として上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒーが参加し、クロちゃんとプライベートでも親しい福留光帆が正解を発表した。

最初の問題は「クロちゃんが一生許さないと決めている人は？」。

上田は「『水曜日のダウンタウン』のとあるスタッフ」と解答し、「あいつだけは許せないみたいに思ってる人がひょっとしたらいるのかな」と推測する。

ナダルはモノマネ芸人・JPの名前を挙げ、「クロちゃんのモノマネするんですけど、似ていなくて、セットでスベる。それが嫌なんじゃないか」と理由を説明した。

一方、ヒコロヒーは「みなさん気づいてますか？ この男が表であんまり口に出さない人がいまして」と切り出し、TKO・木下隆行の名を挙げた。

「JPさんや団長さんのことは『許せないしん！』ってよくおっしゃるじゃないですか。木下さんの話だけはあんまり聞いたことないなと思って。というのも黒川さん、木下さんにすごくいじめられてたんです」と暴露した。

クロちゃんは「いじめられてないよ！ 言葉選んでよ！」と笑いながら否定したが、ヒコロヒーはいたって真剣な表情。「私たち後輩から見ても、それはもう散々な扱いを受けてらっしゃるなと思っていたんですよ。挙げ句の果てに革靴で顔を踏まれることに…」と衝撃の過去を語った。

「それから木下さんの話をされているところ、いろんな現場で一緒になりますけど、聞いてない。実は一番許せていないのはこの人なんじゃないか」とヒコロヒーは予想した。

クロちゃんは「木下さんにはもともと優しくしてもらっていた。頭踏まれた時は僕が変にスベっちゃったから」と必死に弁明するも、「スベったら頭踏んでいいんですか？」と有田に冷静に指摘され、なんとも微妙な雰囲気に。

そして正解発表の場面。クロちゃんと親しい福留がフリップに書いた答えは「TKOの木下さん」。これには「正解なんだ！」「やっぱり！」とスタジオは騒然となった。

福留は「ヒコロヒーさんはもうクロちゃんマスター。完全に嫌いなエピソードもそのまんま」と説明し、上田が「そんなに木下君にひどい目にあってたの？」と尋ねると「そうみたいです」と肯定した。

クロちゃんは改めて否定しつつ、木下のことを語っても「得がない」と本音を明かした。

「団長はギリ得があるかなと思います。言うことによって、あんまり一緒に仕事させないほうがいいのかなと思われるから（笑）。でも木下さんは、頭を踏まれた話をしても（本人が）すごく嫌がるし、前にYouTubeでコラボしたんですけど、面白くなかったんですよね」とバッサリ切り捨てた。

これに有田は「クロちゃんが言うから相当だな」と驚きの表情を見せる。クロちゃんは最後まで「いやいや好き好き！ 全然木下さんが好きだから！」と必死にフォローしていた。