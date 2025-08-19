「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャース・山本由伸投手が今季１１勝目をかけて先発し、７回４安打３失点で降板した。３−３の同点の状況で、山本に勝ち負けはつかなかった。

打者２７人に１０３球を投げ６奪三振、２四球だった。

山本は二回までは１人の走者も出さない完璧な立ち上がり。しかし、２−０の三回に２失点。この回は先頭へ四球を与え初めての走者を出すと、続くドイルの右前に落ちる安打で、送球間に打者走者の進塁を許して無死二、三塁に。ここでリッターに右前２点打を浴びて同点とされた。

その後は立ち直り、四回から六回までは再び１人の走者も許さなかった。しかし、３−２の七回に１死からトーバーに右中間へ同点ソロを被弾。２死後に四球と安打で一、三塁のピンチを招いたが、後続を断って勝ち越しは許さなかった。

山本は前回登板１１日・エンゼルス戦ではメジャー２年目で自己ワースト６失点と乱れた。初回先頭に初球を先頭打者本塁打されてリズムに乗れず、これも自己ワースト６四死球を与えた。この日はカーブを軸に好投したが、２度のリードは守れなかった。