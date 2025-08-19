KEY TO LIT、グループ史上初表紙「メンズプレッピー」メンバーカラー衣装で登場
【モデルプレス＝2025/08/19】KEY TO LITが、9月1日発売の『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』10月号（ヘリテージ）に登場。グループ史上、初表紙登場を果たす。
【写真】ジュニア再編成 新グループメンバー
KEY TO LITは、メンバーカラーを基調とした衣装でのグラビアを披露。秋に控えるファーストライブについてトークしている。
また、大型フェスに出演するなどバンドスタイルでの音楽が注目を集めるB＆ZAIが誌面に登場。今秋は主演舞台『ANDO』で全国3都市全50公演に挑む彼らの、撮りおろしグラビア＆座談トークが掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆KEY TO LIT「メンズプレッピー」でグループ史上初表紙
