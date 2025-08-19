4辺見えみり、水着姿でくつろぐバカンスショットに反響「足長っ」「スタイル抜群」 京都旅行でプール楽しむ
タレントの辺見えみり（48）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。夏の京都旅行の思い出写真や動画を連投でシェアした。
【写真・動画】「足長っ」「スタイル抜群」水着姿でくつろぐ辺見えみり ※全身ショットは5枚目
17日の投稿では「夏休み 暑いけど京都へ とにかくプール プール」と、黒の水着姿でプールサイドでくつろぐ様子などを披露。
続く18日の投稿では「娘と鴨川」とつづり、川を眺める長女（12）の後ろ姿などを、19日の投稿では「京都の喫茶店が好き」と厚切りパンのチーズトーストやサンドイッチなどの地元グルメを紹介した。
旅を満喫する様子に「ちょっとちょっと！最高じゃないですかあ〜」「笑顔が素敵すぎる〜」との声が寄せられたほか、美スタイルまぶしい水着ショットには「なんてキレイなんでしょう」「足長っ」「美脚で素敵です!!」「スタイル抜群」などの絶賛コメントが数多く届けられている。
