なにわ男子・高橋恭平、ネクタイ・リムレスメガネ…モードな表情披露
【モデルプレス＝2025/08/19】なにわ男子の高橋恭平が、9月1日発売の『Men’s PREPPY（メンズプレッピー）』10月号（ヘリテージ）に登場する。
【写真】なにわ高橋恭平、日曜劇場サプライズ登場
◆高橋恭平、クール姿で魅せる
レギュラーモデルの高橋は、Geek Chic Lookでモードな表情を披露。ネクタイ＆ジャケット、リムレスメガネ、グローブなどのアイテムを身に着けたクールな姿で魅せる。
◆表紙はKEY TO LIT
今号の表紙＆誌面にはグループ史上、初表紙を飾るKEY TO LITが登場。また、B&ZAIの撮りおろしグラビア＆座談トークも誌面に掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】