横澤夏子、料理中にフルーツタルトをかぶりつく「フォークは使わない」 ごほうびタイムを明かす
タレントの横澤夏子、鈴木亜美が19日、都内で行われたキンレイ『お水がいらない』シリーズ プレミアム新商品発表会に参加した。
【写真】特大笑顔で！フルーツタルトと明かした横澤夏子
2人は3人の子供のママという共通点があり、そろってキンレイの商品を愛用しているという。横澤は「自宅で名店の味が味わえる」とプレミアムラインの新商品に大喜びで、鈴木は「期待以上で。お店と変わらない。スープも1滴残らず飲み干したい。お店に行かなきゃいけないですけど、行かなくても…。まさか冷凍とは誰も思わないと思う」とアピールしていた。イベントでは試食タイムが設けられ、舌鼓を打っていた。
自身にとって“プレミアムなごほうびは？”というお題が。激辛好きで知られる鈴木が「激辛火鍋」とする一方、横澤は「フルーツタルト」とした。「真逆ですね」と2人は苦笑い。「フルーツタルトを一切れ、キッチンの見えないところに置いて、フォークで食べるんじゃなく、そのまま行くのがプレミアムな気持ちになる。料理をしながらのフルーツタルト。お酒の人もいますけど、私はフルーツタルトを食べながら料理をしています」と話していた。
累計で2億食以上を販売する冷凍具付きうどん・ラーメンブランド「お水がいらない」シリーズから“こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトにキンレイ初となるプレミアムライン新商品『お水がいらないプレミアム カドヤ食品ワンタンめん』『お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺』が19日から発売となる。
監修するカドヤ食堂の店主・橘和良氏、飯田商店の店主・飯田将太氏も参加した。
