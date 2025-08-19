ÎëÌÚ°¡Èþ¡¡¡È·ã¿É¡É¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×»ñ³Ê¼èÆÀ¡Ö¸úÇ½¤È¤«¸¦µæ¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¥ó¥ì¥¤¡Ø¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È·ã¿É¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡ÖÌÈ±Ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ú²Ì¸úÇ½¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£
¡¡²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤â¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¡£¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¡È·ã¿É¹¥¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤´Ë«Èþ¡×¤Ï¡Ö·ã¿É²ÐÆé¡×¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£»Ò¶¡Ã£¤¬¶ì¼ê¤Ê¿É¤ß¤ò»×¤¦Â¸Ê¬1¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬¡¢»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¿É¤µ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¡Ö¿É¤µ¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë°¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¸úÇ½¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸¦µæ¡×¤·¡¢¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂå¼Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¡¹¡¢É÷¼Ù°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÌÈ±Ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ú²Ì¸úÇ½¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö°ìÆü¤ËÂçÎÌ¤Ë»ä¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¤ÈÅ¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤ò¿ä¾©¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£