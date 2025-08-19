セルビア、ドイツ、フランスのトップ3は不動／ユーロバスケット2025パワーランキング第3弾

8月18日。「FIBAユーロバスケット2025」の公式サイトで、出場国のパワーランキング第3弾が公開された。

現在、各チームは27日にスタートする大会本戦に向けて強化試合をこなしている最中。開幕まで約1週間と迫る中、トップに立ったのはセルビア代表。ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）やボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）を擁するチームは、ここまでの強化試合で6戦無敗を誇る。

トップのセルビアと、2位のドイツ代表、3位のフランス代表のトップ3チームの順位は第2弾から変動なし。続いて4位には5ランクアップしたリトアニア代表、5位がラトビア代表で、6位のイタリア代表も大きく順位を上げた。

その一方、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）がプレーするギリシャ代表が2ランクダウンの8位、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）率いるスロベニア代表が3ランクダウンの10位へと順位を落としている。

ユーロバスケット出場国のパワーランキング第3弾は下記のとおり。大会本戦ではどんな展開になるのか目が離せない。



※カッコ内の数字は前回からの変動

◆■FIBAユーロバスケット2025出場国パワーランキング第3弾

１位.セルビア代表（±0／グループA）



２位.ドイツ代表（±0／グループB）



３位.フランス代表（±0／グループD）



４位.リトアニア代表（＋5／グループB）



５位.ラトビア代表（±0／グループA）



６位.イタリア代表（＋5／グループC）



７位.トルコ代表（－3／グループA）



８位.ギリシャ代表（－2／グループC）



９位.フィンランド代表（＋1／グループB）



10位.スロベニア代表（－3／グループD）



11位.スペイン代表（－3／グループC）



12位.イスラエル代表（±0／グループD）



13位.エストニア代表（＋3／グループA）



14位.モンテネグロ代表（＋4／グループB）



15位.ポーランド代表（－1／グループD）



16位.ジョージア代表（－1／グループC）



17位.ポルトガル代表（＋4／グループA）



18位.ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表（－5／グループC）



19位.ベルギー代表（－2／グループD）



20位.チェコ代表（±0／グループA）



21位.スウェーデン代表（＋1／グループB）



22位.アイスランド代表（＋1／グループD）



23位.イギリス代表（－2／グループB）



24位.キプロス共和国（±0／グループC）