¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢´¿´î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë
¡¡±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ì£Êý¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ãÍí¤Þ¤ì¤È¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ë2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¡£»î¹ç¤Ï0-0¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢MF¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬¸åÈ¾39Ê¬¤ËPK¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤ÈÅÄÃæ¤â´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ì¥á¥Á¥ã¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤³¤ÈÉáÄÌ¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë