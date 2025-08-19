「日本で金持ちになるのは世界で一番簡単だ」日本・世界を掌握する中国人パワー…『シン・華僑』の実態

NVIDIA、Zoom、TSMC…世界中で存在感を増している“シン・華僑”

みなさんは中国人にどんなイメージを持っているだろうか？ 日本にやってくるインバウンド？ 爆買い？ しかし、それらのイメージはニュース等で報じられている中国人のひとつの側面であり、中国人はほかにもさまざまな顔を持ち合わせている。そのひとつが「華僑」と呼ばれる人々だ。

「華僑」は中国系移民の総称で世界中に約6000万人いるとされ、中国が急速な経済成長を遂げる遥か以前から、世界中でビジネスを展開し成功を収めている人物も多い。日本でも中華街をはじめ地域に根付いて商売を成功させている中国人は多く、華僑を身近な存在と感じている日本人も多いのではないだろうか。今では華僑の三世、四世も珍しくなく、日本経済の一部として機能している。

その華僑が近年ではこれまでのイメージを変えているという。そんな新たな華僑の実態を記した『日本人だけが知らないシン・華僑の教え』（フォレスト出版、鄭剣豪氏との共著）の著者が、起業家の新井亨氏だ。新井氏は大学在学中に北京に留学、そこで同じく、他国から留学してきた華僑の子息たちとの交流を通し、華僑の考え方を学んだという。

帰国後に学生起業、卒業後はふたたび中国に渡り現地で起業し成功を収め、日本に戻って来てからも複数の会社を立ち上げるなど、ビジネスの世界の第一線で活躍を続けている人物だ。現在はAZ日本AIロボット株式会社、株式会社RAVIPAをはじめ、複数の会社で代表取締役を務めているが、新井氏の原動力となっているのが、華僑の教えだという。そんな新井氏にこれからの経済のカギを握る“シン・華僑”について聞いた。

「これまでの華僑には、地元のマーケットでやっているというイメージを持っていると思いますが、今では世界中を相手にビジネスを展開しているというのが“シン・華僑”の大きな特徴のひとつです。

例えば、AI産業のNVIDIAの創業者は台湾系アメリカ人ですし、リモート会議を定着させるきっかけにもなったZoomコミュニケーションズは中国山東省出身の華僑、半導体のTSMCも台湾系アメリカ人が創業者です。もともと地域密着型から大きくなっていくビジネスモデルはあったのですが、それが今、インターネットの力ですぐにグローバルにできる時代になっているということです」

リスクを取らずに利益を上げるシン・華僑のビジネススタイル

これまで地域に根ざした商売が中心だった華僑だが、テクノロジーの発展によってビジネスのあり方も変わっていく。その変化を敏感に感じ取って発展しているのがシン・華僑だという。これら華僑のビジネスにおいて、共通するのがその立ち上げ方だ。

「立ち上げのときは人件費や家賃などの固定費にお金をかけません。“形から入るからうまくいかない”ということを華僑は知っていますから。大きくてキレイなオフィスや優秀な社員を、最初は必要としないんです。

中国人はメンツを大事にするかと思いきや、華僑は現実主義なんです。人件費の面でいうと、優秀な営業マンを引き抜いて雇うのではなく、彼らが休みの日に仕事を手伝ってもらって、成果に応じたインセンティブを渡すようにするというのも華僑の手段のひとつ。

この方法だと会社にお金が入ってから人件費を払うことができるメリットがありますし、他業種で優秀な人が自分のビジネスのフィールドでも成果を出せるとは限りませんから、ここで適性を判断することもできるのです。その適性を確かめてから、改めて引き抜きをすればよいという考え方ですね」

シン・華僑は初期費用を抑え、少なくても確実に利益を上げる方法で徐々にビジネスを広げていく。いきなり大きな資金を調達したり、大きなリスクを冒して巨大なビジネスを始めたりするということはほとんどないと新井氏は言う。

「彼らは月次での赤字を嫌いますから、徹底してリスクを避けます。意外かもしれませんが、アメリカのリスクテイカーの考え方とは逆なんですね。そして月次で黒字化ができれば融資を受けやすくなりますから、そこからさらに事業を展開していくことができます」

シン・華僑はSNSでキラキラを見せびらかさない

こうして、次々と異国の地でビジネスを成功させ、影響を強めているシン・華僑たち。もちろん、日本でもこういったシン・華僑が活躍しているというのだが、具体的にどんな人がどんなビジネスを成功させているのかは知られていない。これもシン・華僑の特徴のひとつだ。

「彼らは成功しても自慢をしません。泊まった高級ホテルや乗っている高級車をSNSにアップしたところで、特にメリットはありませんからね。

逆にいうと、そういう人たちとビジネスをしないとも言えます。彼らは知人などのネットワークを使い、お互いに紹介したりされたりしながら人脈を広げていきます。交流会などで会って名刺を渡し『なんでもやるので仕事をください』という“くれくれタイプ”も彼らは信用せず、かえって『私たちは人数が少なくこういうことが苦手ですが、この分野ならお役に立てます』と最初にデメリットを提示するような人を信用する傾向にあります。

普段の暮らしぶりやビジネスの手法も現実的なんですよ」

新井氏はこうした華僑のスタイルやネットワークを実践し、日本と中国で起業を成功させている。特にネットワークの面で大きな力となったのは、北京留学中の華僑の学友たちの存在だ。

「私が留学していた大学に来ている人たちがみんな優秀なんです。そうすると、その親も大体が賢くてお金も持っています。これがビジネスをするときに『誰々のお父さんがそういう仕事をしているからつないであげるよ』というふうに、ネットワークが広がっていくんですね。

私が北京でビジネスを立ち上げたとき、建築や美容、ホテル開発などさまざまな分野で日系企業と地元企業の間に入って仲介、通訳をしていましたが、このときのネットワークが生かされたことは言うまでもありません」

こうして留学で培ったネットワークを使って中国地元企業と現地でビジネスをしたい日系企業の間に入ったりするなどしてビジネスを展開していった新井氏。それ以前も、留学から帰国後の大学在学中に起業をしているが、そのきっかけとなったのも華僑の友人の言葉だ。

「留学中に華僑の友人に『日本は起業する人と起業しない人の割合が圧倒的に違う。起業する人が10％でサラリーマンが90％。起業する人が少ないからライバルが少ない。だから日本で金持ちになるのは世界で一番簡単だ。中国で起業するほうが10倍難しい』と言われたのがきっかけです。

さらに彼は『起業で失敗するのは、地図がない状態で海に出るからだよ。地図（方法）を持っていたら目的地に100％着くんだ。日本はやりやすい環境で、すごく平等な国なんだから絶対にうまくいく』と言うんです」

この言葉と地図（方法）を持って起業してビジネスを広げ、’24年にはヘアケア商品を販売する株式会社RAVIPAが東京証券取引所プロマーケット市場への上場を果たした。そしてこの上場が今回の『日本人だけが知らないシン・華僑の教え』を刊行することにつながったという。

「私が『お金を持っています』と言っても、それを証明するのは難しいですよね。そこで会社が上場すれば、信用してもらえ、シン・華僑の教えも読んでもらえるんじゃないかと考えたんです」

さらに、新井氏は日本の若い世代へも強い想いを持っている。

「20〜40歳の死亡理由の１位が自殺で、交通事故よりも多い。これはやっぱり不安があるからであり、その不安は経済的な要素が大きいと思います。その経済的な不安が無くなれば、日本はもっとよくなる。そのためには金融知識が必要だと考えています。

シンガポールはアジアでは一番GDPが高い国ですが、自動車産業のような国を代表する産業があるわけでもないし、夜にお店が閉まるのも早くて、働いている時間が短い。それでもお金を生み出しているのは金融知識があり、ハブとしての存在感が強いからです。金融ハブがあるからお金が集まってくる。こういう状態を作るのが、唯一日本を救えるのではないかと思っています。

華僑は小さい頃から金融について学びます。日本でも同様に金融の知識をつけ、そして起業をする。今はパソコンやスマートフォン１つで起業できる時代。どんどん新しいことができるので、若い世代には“シン・華僑の教え”を参考に、ぜひチャレンジをしてほしいと思います」

異国の地で根を張り、やがてグローバルなビジネスへと展開をするシン・華僑たち。彼らの教えや手法によって、経済的な不安から解放される若者やビジネスパーソンもいるはず。そして、そんな彼らがこれからのシン・日本経済を作り上げていくのかもしれない。

▼新井 亨（あらい・とおる） AIロボットのサブスクサービスを展開するAZ日本AIロボット株式会社、ヘアケア商品を販売する株式会社RAVIPA代表取締役、新宿クリニックなどを経営する医療法人社団誠昇会理事。著書に『サブスクD2Cのすごい売り方』（フォレスト出版）、『99％が知らないSNSの新しい稼ぎ方』（フォレスト出版）、『AI×ロボット革命』（カナリアコミュニケーションズ）などがある。

取材・文：高橋ダイスケ