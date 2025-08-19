＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位に堀田丸正 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位に堀田丸正

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、堀田丸正<8105.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場で堀田丸正はストップ高。同社は繊維商社中堅。今月４日、大株主のＲＩＺＡＰグループ<2928.SP>が、仮想通貨（暗号資産）交換業の米バックト・ホールディングス＜BKKT＞に株式を一部譲渡すると発表した。バックトは子会社を通じて３０％の株式を取得し、５日付で筆頭株主となった。



これを受け、堀田丸正は今後の展開に思惑が膨らみ物色人気化。それまで５０円前後で推移していた株価は急騰し、きょうのストップ高水準である５４０円との比較で１０倍以上となっている。短期的な過熱感が意識され、足もと売りを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS