■8月19日放送の『誘拐の日』第7話予告ショットに話題騒然

【写真】深澤辰哉が優しく微笑む『誘拐の日』第7話予告ショットなど

テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』公式Instagramで、斎藤工、永尾柚乃、深澤辰哉（Snow Man）らの第7話ショットが公開された。

第7話は8月19日放送。心優しきマヌケな誘拐犯・政宗（斎藤工）と記憶喪失の天才少女・凛（永尾）という前代未聞の奇妙な凸凹バディの物語の、“最終章”のはじまりとなる。しかし、クールな弁護士・山崎（深澤）に絶体絶命の危機が襲いかかることに！

公開された写真は、スーツ姿で目を見開き驚いた表情の斎藤、スーツ姿＆細ぶちメガネで穏やかにほほ笑む深澤、斎藤が永尾にご飯を食べさせるシーン、そして斎藤・永尾・深澤が誰かを神妙な顔で見つめながら話しかけている様子の4枚。

「山崎弁護士の微笑みの破壊力やばい」「山崎弁護士どうか無事でいて」「山崎さんいつものクールな顔と違う！」と山崎に注目する声や、「政宗さんと凛ちゃんに癒される」「みんな幸せになってほしい」という声などが続々と到着している。

なお、これまでも公式Instagramでは深澤のオフショットやオフムービーが公開されている。