¡¡¡Ú¥Ç¥ó¥Ð¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢°ì²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢Æó²ó¤ÏÃæÁ°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¡¢Ï¢¾¡¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï0¡½7¤ÇÉé¤±¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤Ï°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê19Æü¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£